Шарипзянов о 3:15 в «Матче года»: «Бьет по самолюбию, обидно. Мы тоже неплохие хоккеисты, нельзя было так играть»

Дамир Шарипзянов прокомментировал разгром звезд КХЛ в «Матче года».

Выставочная игра против российских звезд НХЛ завершилась поражением хоккеистов из КХЛ со счетом 3:15.

– Какие эмоции от «Матча года»?

– Положительные, но итоговый счет бьет по самолюбию. Мы не должны были так играть. Обидно. Да, матч товарищеский, но неважно какие в той команде есть мастера, потому что мы тоже неплохие хоккеисты (улыбается – Спортс’‘).

– Расслабились в какой-то момент?

– Да. Они как-то подхватили темп, начали забивать, а мы остались позади и не сумели выдержать этот темп. Счет на табло.

– Были ли какие-то советы от тренеров в перерыве?

– Тренеры говорили в раздевалке, что нельзя так играть, но ничего не изменилось, – сказал защитник «Авангарда ».