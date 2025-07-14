Шарипзянов о 3:15 в «Матче года»: «Бьет по самолюбию, обидно. Мы тоже неплохие хоккеисты, нельзя было так играть»
Дамир Шарипзянов прокомментировал разгром звезд КХЛ в «Матче года».
Выставочная игра против российских звезд НХЛ завершилась поражением хоккеистов из КХЛ со счетом 3:15.
– Какие эмоции от «Матча года»?
– Положительные, но итоговый счет бьет по самолюбию. Мы не должны были так играть. Обидно. Да, матч товарищеский, но неважно какие в той команде есть мастера, потому что мы тоже неплохие хоккеисты (улыбается – Спортс’‘).
– Расслабились в какой-то момент?
– Да. Они как-то подхватили темп, начали забивать, а мы остались позади и не сумели выдержать этот темп. Счет на табло.
– Были ли какие-то советы от тренеров в перерыве?
– Тренеры говорили в раздевалке, что нельзя так играть, но ничего не изменилось, – сказал защитник «Авангарда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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