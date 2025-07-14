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  • Рыбин о 15:3 в «Матче года»: «Не надо сравнивать НХЛ и КХЛ, смотреть на счет. Это игра дружеского характера, для мальчишек, любителей хоккея»
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Рыбин о 15:3 в «Матче года»: «Не надо сравнивать НХЛ и КХЛ, смотреть на счет. Это игра дружеского характера, для мальчишек, любителей хоккея»

Максим Рыбин призвал не сравнивать уровень НХЛ и КХЛ после «Матча года».

Звезды Национальной хоккейной лиги разгромили соперников со счетом 15:3.

«15:3? Не стоит делать акцент на счете. Этот матч для мальчишек, для любителей хоккея. Пусть это будет благотворительность, собирает новую аудиторию для хоккея, привлекать потенциальных хоккеистов.

Так что на счет внимание не обращаем. Игра носила дружеский характер. Никакой разницы нет, не надо сравнивать КХЛ и НХЛ», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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