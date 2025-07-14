«Авангард» выменяет Котляревского у «Северстали». Форвард подпишет контракт на 3 года (Михаил Зислис)
«Авангард» выменяет Михаила Котляревского у «Северстали».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 28-летний форвард подпишет с омским клубом контракт на три года.
Отмечается, что о сделке объявят ближе к концу июля.
Минувший сезон Котляревский начинал в «Тракторе», после чего был обменян в «Северсталь».
На его счету 66 матчей и 33 (18+15) очка в Фонбет чемпионате КХЛ при полезности «плюс 3». В плей-офф нападающий провел 5 матчей и набрал 2 очка при полезности «плюс 1».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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