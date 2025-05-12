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Кудрявцева о свадьбе с Макаровым в 2013-м: «Было 300 человек, я сменила три наряда! Чисто понтануться. Очень дорого было, но муж все оплатил»

Лера Кудрявцева рассказала, как прошла ее свадьба с Игорем Макаровым в 2013 году.

53-летняя телеведущая и 37-летний экс-хоккеист клубов КХЛ прожили в браке более 10 лет. В 2018 году у них родилась дочь Мария.

«Ой, мамочка дорогая! Я как вспомню, так вздрогну. У меня 300 человек на свадьбе было! Все пришли. Я сейчас вспоминаю и не помню ничего. Я в таком стрессе была. У меня были порванные платья какие-то, каблуки, три наряда сменила. 

Это такое было… Чисто понтануться. Сейчас бы я отметила вдвоем, тихо в ресторанчике… Чтобы посидеть спокойно, чтобы никто тебя не трогал.

А тогда хотелось порвать два баяна. Очень дорого было, но тогда муж все оплатил», – сказала телеведущая Лера Кудрявцева в программе «Звезды сошлись».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Вокруг ТВ»
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