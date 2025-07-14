Капризов о травмах: «Неприятно, но без этого не обойдешься. Я вернулся, все нормально»
Кирилл Капризов оценил состояние своего здоровья после сезона в НХЛ.
Из-за повреждений российский форвард «Миннесоты» провел только 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 56 (25+31) очков.
– Серьезная операция была по ходу сезона. Насколько она была необходима? И как себя чувствуете теперь?
– Нормально все. Я же вернулся, сыграл несколько игр и в плей-офф в том числе.
– Насколько было обидно пропустить полсезона?
– Неприятно. Конечно, всегда неприятно получать какие-то травмы, даже маленькие болячки. Но без этого не обойдешься. Ничего страшного, – сказал Кирилл Капризов.
Капризов о «Матче года»: «Шикарный матч, все кайфанули. На Матче звезд помедленнее игра, здесь мы катались повеселее, все через пасик»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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