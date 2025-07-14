Капризов о травмах: «Неприятно, но без этого не обойдешься. Я вернулся, все нормально»

Кирилл Капризов оценил состояние своего здоровья после сезона в НХЛ.

Из-за повреждений российский форвард «Миннесоты » провел только 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 56 (25+31) очков.

– Серьезная операция была по ходу сезона. Насколько она была необходима? И как себя чувствуете теперь?

– Нормально все. Я же вернулся, сыграл несколько игр и в плей-офф в том числе.

– Насколько было обидно пропустить полсезона?

– Неприятно. Конечно, всегда неприятно получать какие-то травмы, даже маленькие болячки. Но без этого не обойдешься. Ничего страшного, – сказал Кирилл Капризов .

Капризов о «Матче года»: «Шикарный матч, все кайфанули. На Матче звезд помедленнее игра, здесь мы катались повеселее, все через пасик»