40-летний Павелски о карьере: «Всегда хочется попробовать еще раз, но я закончил навсегда. Был порыв ближе к дедлайну, но разговоры быстро закончились»

Джо Павелски обдумывал возвращение в НХЛ на дедлайне прошлого сезона.

Бывший форвард «Сан-Хосе » и «Далласа » объявил о завершении карьеры летом 2024 года. В последнем сезоне за «Старс» он набрал 67 (27+40) очков за 82 матча в регулярке и 1+2 за 19 игр в плей-офф.

За 18 сезонов в НХЛ Павелски ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли, сделав 143 (74+69) результативных действия за 201 матч в плей-офф.

«Я закончил навсегда. Конечно, был некоторый порыв ближе к дедлайну, но это просто мысли. Я знал, что они появятся, но все разговоры закончились быстро.

Думаю, всегда хочется попробовать еще раз. Всегда думаешь, что мог бы сделать больше.

Некоторые говорят, что я ушел на год раньше, чем стоило. Но если бы я остался, то через год все равно задавался бы вопросом: «Не ухожу ли я слишком рано?» Это всегда было бы со мной.

Во время прошлого сезона я наслаждался временем вдали от хоккея, а потом начал тренировать команду своего сына. Затем просто наслаждался своими хобби», – сказал Джо Павелски .

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