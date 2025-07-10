Овечкин о съемках в сериале: «Мне очень понравилось, были смешные моменты. Все прошло гладко и, главное, без травм»

Александр Овечкин поделился мнением о своем дебюте в кино.

20 января 2025 года состоялась премьера сериала «Минута тишины», где в одной из сцен в роли самого себя появился Овечкин . Это стало его дебютом в кино.

Форвард «Вашингтона » снялся в эпизоде вместе с актером Евгением Цыгановым. Автором идеи и консультантом сериала стал президент «Норникеля» Владимир Потанин .

«Мне очень понравилось [сниматься]. С таким профессионалом, как Женя Цыганов, все прошло гладко и, главное, без травм. На площадке было весело, были даже смешные моменты.

Если у сериала будет продолжение – почему бы и нет (не продолжить сниматься – Спортс’‘)», – заявил Александр Овечкин.

Овечкин потратил более 8 млн рублей на аренду виллы в Турции. Форвард «Вашингтона» отдыхал там месяц (SHOT)