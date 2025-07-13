Якупов об «Авангарде»: «Боевой состав будет. Видно, что многое хотели поменять. Уход Рида Буше спокойно воспринял, без него мы вчетвером не будем играть»

Наиль Якупов положительно оценил селекцию «Авангарда» в межсезонье.

– Как тебе селекция «Авангарда»?

– Боевой состав будет. Сразу видно было, что хотели многое поменять. Интересно за этим следить, и это еще не конец, как я понимаю. Нормально все должно быть.

– К конкуренции готов?

– Главное, чтобы другие готовы были (смеется).

– Удивил ли тебя уход Рида Буше из «Авангарда»?

– Нет. Я просто знаю, что давно шел диалог его с клубом и ни к чему не пришел. Просто рано или поздно наступает предел: руководители не будут постоянно ждать, ходить за определенным игроком. Я не про Рида конкретно говорю, а в целом. Были всякие обстоятельства, я никого не виню и не оправдываю, с Буше у меня ровные отношения, он голеадор настоящий, цифры говорят сами за себя. Но я как-то спокойно воспринял.

Бывает, что играешь с партнерами по пять-семь лет, семьями общаешься, ужинать вместе ходишь, а потом переходят в другую команду, и связь на этом заканчивается. Люди приходят и уходят, это просто жизнь. Все меняется, команда идет вперед в новом составе. Так что слишком переживать, скучать или жаловаться, что кого-то не хватает, не нужно.

Как говорят, незаменимых людей не бывает. Опять же, я не конкретно Рида имею в виду, его здесь в Омске обожают, он рекорды побил, голы втыкал, в чемпионский год был ключевой игрок. Но без него мы вчетвером не будем играть. Поставят другого, и будем двигаться вперед. Ему только удачи и терпения, потому что я понимаю, что тяжело жить вдалеке от семьи, – сказал форвард омского клуба.