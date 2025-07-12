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  • Якупов о Ги Буше: «Выжимал из «Авангарда» все, что требовалось. Он никогда не лукавит, на оскорбления не переходит, если не выполняешь задания – один раз сказали, два, три – и до свидания!»
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Якупов о Ги Буше: «Выжимал из «Авангарда» все, что требовалось. Он никогда не лукавит, на оскорбления не переходит, если не выполняешь задания – один раз сказали, два, три – и до свидания!»

Наиль Якупов высказался о работе под руководством Ги Буше в «Авангарде».

– Ты недавно говорил, что при первой встрече с Ги Буше тебя трясло. Затем привык? Наступила новая зона комфорта?

– Трясло не в плане, что я боялся. Имел в виду само ожидание этого первого дня, желание узнать, что он хочет, как все будет, потому что человек зашел просто с каменным лицом – погнали! Еще и ситуация такая была турнирная тогда…

Конечно, переживал, задавался вопросом, смогу ли я. Потом уже стало так: комфортно, когда ты выполняешь задание, комфортно в физическом плане, что разбе́гались, немного полегче стало. Все, что от нас требовалось, Ги выжимал из нас, и так мы шли-шли, и это нормально.

– Буше – последовательный тренер? Его поведение в этом смысле предсказуемо?

– Да, однозначно. Если делаешь, как нужно – вопросов нет, подойдет и подскажет что-то. Если не выполняешь – один раз сказали, два, три – и до свидания! Никогда он не лукавит, всегда говорит, как есть, кто бы ты ни был.

Никогда не переходит на личности или оскорбления, защищает своих игроков до последнего. И мы в команде относимся так же не только к нему, но и ко всему тренерскому штабу. Там же Буше не один работает: и Свитов, и Барр, и Подконицки – да у всех единый посыл, все хотят помочь.

Так что все по делу, рабочая обстановка, которая и должна быть. Просто мы где-то к этому не привыкли. У кого-то вообще не было иностранных тренеров в карьере.

А вот человек приехал и показывает для кого-то другую сторону медали. Это и есть человек, который хочет победить! И требует от тебя такого же профессионализм.

– В «Авангарде» большинство тех, кто правильно понимает посылы Буше?

– Я за всех не скажу. Однако ведь это личное дело каждого, понимать или нет. Если человек сам не захочет, то никто его не заставит. Тут главное, что нет выбора. Есть команда с такими-то игроками, с таким-то тренером, таким-то руководителем – и все. Если что-то не нравится – ну, до свидания.

Конечно, всякие моменты бывали. Например, разговариваешь с ребятами, и кто-то вздыхает: «Блин, никогда так не играли». «Ну, я тоже не играл, – отвечаю, – непривычно, но выбора нет». Просят – и будем делать, и это нормальная рабочая обстановка, – сказал форвард «Авангарда». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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logoНаиль Якупов
Андрей Подконицки
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