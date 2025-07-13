Звезды НХЛ всухую разгромили команду КХЛ во 2-м периоде «Матча года» – 7:0. У Овечкина, Малкина, Капризова, Марченко и Подколзина по голу, у Цыплакова – два
Команда звезд НХЛ с крупным счетом выиграла второй период «Матча года».
Представители Национальной хоккейной лиги забросили в ворота сборной КХЛ семь безответных шайб.
По голу забили Кирилл Марченко, Василий Подколзин, Евгений Малкин, Александр Овечкин и Кирилл Капризов. Максим Цыплаков отметился дублем.
Общий счет матча перед третьим периодом – 12:3 в пользу энхаэловцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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