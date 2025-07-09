Панарин о «Матче года»: «Задача номер один – помочь детям. И чтобы нравилось людям. Ожидания хорошие»

Артемий Панарин считает, что главная задача «Матча года» – помочь детям.

Благотворительная игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля в Москве. В прошлом году через пожертвования партнеров и от прибыли с продажи билетов удалось собрать 10 млн рублей.

– Какие ожидания от мероприятия?

– Ожидания хорошие. В прошлом году провели достаточно хороший матч. Самое главное – помогли детям.

– Какое значение для страны имеет этот матч?

– Задача номер один – помочь детям. И чтобы нравилось людям. Должно ли нравиться мне? Это уже второстепенное.

– Как отнеслись к большому ажиотажу в этом году?

– Боремся с перекупами. У людей есть запрос на хоккей. Особенно влияет возможность посмотреть на звезд из-за рубежа, звезд КХЛ.

Поэтому очень круто, что получается сделать такой матч в июле, – передает слова Артемия Панарина корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

Сергачев о «Матче года»: «Приглашать иностранцев не планировали – это матч русских хоккеистов КХЛ и НХЛ. Хотим, чтобы так и оставалось»