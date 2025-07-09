Панарин о «Матче года»: «Задача номер один – помочь детям. И чтобы нравилось людям. Ожидания хорошие»
Благотворительная игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля в Москве. В прошлом году через пожертвования партнеров и от прибыли с продажи билетов удалось собрать 10 млн рублей.
– Какие ожидания от мероприятия?
– Ожидания хорошие. В прошлом году провели достаточно хороший матч. Самое главное – помогли детям.
– Какое значение для страны имеет этот матч?
– Задача номер один – помочь детям. И чтобы нравилось людям. Должно ли нравиться мне? Это уже второстепенное.
– Как отнеслись к большому ажиотажу в этом году?
– Боремся с перекупами. У людей есть запрос на хоккей. Особенно влияет возможность посмотреть на звезд из-за рубежа, звезд КХЛ.
Поэтому очень круто, что получается сделать такой матч в июле, – передает слова Артемия Панарина корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.
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