Мето о драке экс-игрока «Витязя» Тарнаски в гольф-клубе: «Настоящий джентльмен. Он даже оказал тому неудачнику любезность, швырнув его на траву, а не на тротуар»
Марк Мето прокомментировал драку экс-игрока «Витязя» Ника Тарнаски в гольф-клубе.
Бывший тафгай клубов НХЛ и АХЛ ответил на агрессию, вероятно, нетрезвого гольфиста перед началом партии.
Мужчина напал на хоккеиста, но, получив не менее пяти ударов в лицо и несколько раз оказавшись на земле, был вынужден отступить.
«Тарнаски даже оказал этому неудачнику любезность, обойдя тротуар и швырнув его на траву.
Настоящий джентльмен», – написал в соцсетях бывший игрок «Коламбуса», «Оттавы» и «Далласа» Марк Мето.
Экс-форвард «Витязя» Тарнаски подрался во время игры в гольф. Оппонент обозвал хоккеиста трусом и атаковал его – Тарнаски ударил соперника не менее 5 раз
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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