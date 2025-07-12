Аатос Койву о лучшем моменте со своим отцом в НХЛ: «Болельщики «Монреаля» устроили ему стоячую овацию после того, как он вернулся, победив рак»

Аатос Койву вспомнил, как в «Монреале» встретили его отца после выздоровления.

19-летний Аатос был выбран «Монреалем » в третьем раунде драфта-2025. Его отец Саку Койву играл за «Канадиенс» с 1995 по 2009 год. В 1999 году он был назначен капитаном команды.

В 2001 году у Саку был диагностирован рак. Хоккеист лечился около года и в апреле 2002 года вернулся на лед, сыграв 8 минут. Все это время болельщики «Монреаля» аплодировали ему с трибун.

– Какие твои любимые моменты с твоим отцом в НХЛ?

– Я помню немногое, потому что был маленьким, играл мини-клюшками с другими детьми. Я не смотрел игры в то время. Я помню не так много лучших моментов с участием моего отца. Но я смотрел видео, которое тронуло меня: когда он вернулся, победив рак, болельщики устроили ему стоячую овацию.

Это не хайлайты из матча, но это было действительно круто увидеть, очень эмоциональное и милое видео, – сказал Аатос Койву.