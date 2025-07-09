Драйзайтль пожертвовал по 29 комплектов экипировки родной команде из Кельна на 2 сезона: «Это поможет новому поколению полюбить хоккей, надеюсь»

Леон Драйзайтль пожертвовал комплекты формы молодежной команде в Кельне.

Форвард «Эдмонтона » в отпуске вернулся в родной город. Как сообщает Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA), Драйзайтль пожертвовал 29 комплектов хоккейной экипировки для молодежной команды Junghaie на каждый из двух следующих сезонов.

Инициатива была реализована в партнерстве с программой NHLPA Goals & Dreams. Цифра 29 выбрана не случайно, под этим номером немец выступает в «Ойлерс». Драйзайтль около 6 лет провел в системе кельнского хоккея и играл за команду Junghaie.

«Приятно возвращаться туда, где все начиналось. Я бы не оказался там, где нахожусь сейчас, без той поддержки, которую получил, растя в Кельне.

Я надеюсь, что этот вклад поможет новому поколению полюбить хоккей и построить прочное будущее для нашего вида спорта», – сказал Леон Драйзайтль .

Изображение: nhl.com