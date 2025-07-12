Сорокин получил памятную медаль КХЛ. Он сыграл 60 сухих матчей в лиге – больше только у Кошечкина и Еременко

Илья Сорокин получил памятную медаль КХЛ.

Бывший голкипер новокузнецкого «Металлурга» и ЦСКА вошел в клуб рекордсменов по числу сухих матчей в КХЛ.

Медаль вручается за 60 игр без пропущенных шайб в лиге с учетом плей-офф. У Сорокина ровно 60 таких матчей из 313 в КХЛ.

Ранее награды вручались Василию Кошечкину (90 сухих матчей) и Александру Еременко (63).

«Лига продолжает чествовать своих героев – игроков и тренеров, которые за свою карьеру в КХЛ показали самые высокие результаты.

Сегодня мы чествуем Илью Сорокина , который в 17 лет дебютировал в Лиге, за свою карьеру успел выиграть Кубок Гагарина, стать олимпийским чемпионом и войти в клуб вратарей-рекордсменов по количеству матчей на ноль.

Поздравляем Илью, хочется пожелать ему новых побед, новых вызовов и новых поводов для радости болельщиков», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Фото: t.me/khl_official_telegram