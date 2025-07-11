СКА продлил контракт с Плешковым на 2 года. У вратаря 26 матчей в прошлом сезоне

СКА продлил контракт с Артемием Плешковым.

Соглашение с 22-летним голкипером рассчитано на два года.

В прошлом сезоне он провел 23 матча в Фонбет чемпионате КХЛ, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,86.

В Кубке Гагарина Плешков принял участие в 3 играх. На его счету 91,8% сэйвов при коэффициенте надежности 2,45.

СКА подписал контракт с Филлипсом на год. Ранее он играл у Ларионова в «Торпедо»