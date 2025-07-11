СКА продлил контракт с Плешковым на 2 года. У вратаря 26 матчей в прошлом сезоне
СКА продлил контракт с Артемием Плешковым.
Соглашение с 22-летним голкипером рассчитано на два года.
В прошлом сезоне он провел 23 матча в Фонбет чемпионате КХЛ, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,86.
В Кубке Гагарина Плешков принял участие в 3 играх. На его счету 91,8% сэйвов при коэффициенте надежности 2,45.
СКА подписал контракт с Филлипсом на год. Ранее он играл у Ларионова в «Торпедо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости