Крикунов о том, чем СКА уступает полуфиналистам Кубка Гагарина: «Ничем, в принципе. Единственное, что они чуть-чуть опоздали с вратарями. Заврагин и Плешков заиграли, но им чуть раньше бы проявить себя»

Владимир Крикунов считает, что СКА ничем не уступает полуфиналистам плей-офф.

Петербургский клуб уступил «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина и вылетел на столь ранней стадии впервые с 2010 года.

В полуфинал Кубка Гагарина вышли «Локомотив », «Салават Юлаев », «Трактор » и «Динамо».

– Чем СКА уступает командам, которые сейчас играют в полуфинале?

– Ничем, в принципе. Единственное, что они чуть-чуть опоздали с вратарями. Двое ребят у них заиграли. Я про Заврагина и Плешкова. Но им чуть раньше бы проявить себя.

Но молодые вратари всегда так растут. Не только молодые вратари, все игроки так. То вверх, то вниз.

А так, эта команда ничем не уступает. Кстати говоря, СКА достаточно много забил «Динамо » в первом раунде. Они бы тоже хорошо вписались в полуфинал, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.