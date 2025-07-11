Пыленков о выборе в пользу КХЛ, а не НХЛ: «Я хотел бы попробовать свои силы в «Тампе», но и с «Динамо» хотелось достичь большего. Клуб в итоге предложил сумму, которая меня устроила»

Даниил Пыленков объяснил, почему остался в «Динамо», а не уехал в «Тампу».

– Мы помним твое интервью в мае, из которого многие сделали вывод, что ты готов покинуть «Динамо» и уехать в «Тампу». Что изменилось? «Динамо» сохранило тебя еще на два года.

– Я хотел бы попробовать свои силы в «Тампе », но и с «Динамо» мне хотелось достичь большего.

К сожалению, в прошлом сезоне мы не достигли той цели, которая была у нас. Надеюсь, в ближайшие два сезона мы достигнем ее – и можно будет со спокойной душой по истечении контракта всерьез попробовать свои силы в НХЛ .

– Сколько думал над этим вопросом?

– Думаю, не секрет, что предложение, которое изначально давало «Динамо», меня не устраивало.

Но когда «Динамо» сделало иное предложение и предложило ту сумму, которая меня устроила, мы обсудили все детали с семьей и в течение дней пяти пришли к решению остаться в «Динамо », – сказал защитник московского клуба.