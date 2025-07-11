Пыленков о «Динамо»: «Нам хочется выиграть Кубок Гагарина. Нужно сделать не один, а два шага вперед. Выйти в финал и выиграть его – это разные вещи»

Даниил Пыленков считает, что «Динамо» нужно сделать два шага вперед.

В прошлом сезоне московский клуб уступил «Трактору» (1-4) в полуфинале Кубка Гагарина.

– В чем должно добавить все «Динамо», чтобы сделать шаг вперед и улучшить прошлогодний результат?

– Нам нужно сделать не один, а два шага вперед. Выйти в финал и выиграть финал – это две разные вещи. Нам хочется выиграть Кубок [Гагарина], потому что у нас были шансы и в прошлом сезоне.

Третье место – это хорошо, но всем хотелось большего. Сейчас нужно посмотреть, каким будет окончательный состав команды.

Тогда уже будем от этого отталкиваться, – сказал защитник бело-голубых.