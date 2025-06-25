Калинин о «Витязе»: «Долги по зарплате присутствуют, нам сказали, что все погасят – такая вероятность есть, ждем. У многих игроков были действующие контракты, включая меня»

Сергей Калинин заявил, что игрокам «Витязя» обещали закрыть долги по зарплате.

Ранее стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.

«Ситуация неприятная. Мы все до конца верили, что клуб удастся спасти. К сожалению, этого не случилось.

Надеюсь, что все ребята найдут новые себе контракты, новое трудоустройство. У многих были подписаны действующие контракты, включая меня.

Что касается долгов по зарплате, да, они присутствуют, но нам сказали, что все погасят. Существует вероятность, что все долги перед ребятами будут закрыты. Ждем», – сказал форвард «Витязя ».