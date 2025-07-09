Ривс о Панарине: «Один из самых крутых русских, кого я встречал. Как-то он принес бутылку водки, мы пили в 4 утра и играли в баскетбол. Обожаю Хлебушка»

Райан Ривс рассказал, как пил водку с Артемием Панариным в 4 часа утра.

«Он один из самых классных ребят, один из самых крутых русских, кого я встречал. Он и его жена – очень скромные люди.

Он такой клевый парень. Как-то прилетаем с выезда, выходной… Он помчался домой, взял бутылку русской водки и принес ко мне рано утром.

Мы сидели, пили водку и играли в баскетбол в четыре утра. Я обожаю Хлебушка.

[Панарин ] не пользуется айфоном – у него до сих пор кнопочный телефон, только чтобы с ним можно было как-то связаться. У нас было специальное приложение, через которое мы получали расписание, а у него этого приложения, конечно, не было.

Так что каждый день я писал ему: «У нас собрание» или «Я за тобой заезжаю» – в общем, все, что нужно. Постоянно. Я уже чувствовал себя его личным секретарем», – сказал форвард «Торонто » Райан Ривс , ранее выступавший за «Рейнджерс », на подкасте Cam and Strick.