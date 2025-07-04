3

«Ак Барс» интересуется вратарем минского «Динамо» Демченко («СЭ»)

«Ак Барс» интересуется голкипером минского «Динамо» Василием Демченко.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что после отъезда Амира Мифтахова в Северную Америку «Ак Барс» остался без второго вратаря, а первый номер клуба Тимур Билялов перенес операцию и может не восстановиться к началу сезона.

«Динамо» после продления контракта с Демченко подписало Зака Фукале и теперь обладает самой дорогой парой вратарей в Фонбет Чемпионате КХЛ (71 млн рублей за сезон у канадца и 35 – у россиянина), что делает обмен логичным для облегчения платежки минчан.

В сезоне-2024/25 Василий Демченко играл за «Адмирал» и минское «Динамо». Всего он провел 46 игр в ругелярном чемпионате, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надежности 2,06. В его активе также 5 побед в 10 матчах плей-офф.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВасилий Демченко
возможные переходы
logoАк Барс
logoКХЛ
logoДинамо Минск
logoСпорт-Экспресс
logoЗак Фукале
logoТимур Билялов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пинчук о CS: «Играю в «контру» часто, очень нравится. У меня 9-й лвл на Faceit, 2000 часов в игре, любимая карта – Mirage, оружие – калаш. Ожиганов – самый жесткий, у него 2700 эло, 10-й лвл»
525 июня, 15:32
Шипачев о тренировке с Лукашенко: «Он буллит бил – вкладывал под перекладину с кистей с 3 метров. Я потом Демченко сказал: «Ты че, поймать не мог, что ли?»
1514 июня, 18:15
Вайсфельд о Фукале: «Говорили, может уехать в НХЛ или СКА. Зак оказался в «Динамо» Минск, где есть Демченко, которого подписали на серьезные деньги. У «Трактора» с финансами не хуже»
9 июня, 21:25
Главные новости
Илья Ковальчук: «Если России разрешат, надо ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе. Весь мир знает, откуда Овечкин, Малкин, Капризов. Это абсурд, неправильно, нелегитимно, но ехать надо»
216 минут назад
Гавриков о переходе в «Рейнджерс»: «Все супер, я очень доволен. Шестеркин и Панарин писали мне 1 июля, спрашивали, почему еще не подписал контракт. Они меня давно ждали»
47 минут назад
Дорофеев – 12-й в рейтинге игроков, которые могут стать ограниченно свободными агентами в 2026-м, Чинахов – 20-й. Бедард возглавил список, Хатсон – 2-й (The Athletic)
459 минут назад
Ковальчук о желании стать менеджером: «Посмотрим. 100% буду рядом с хоккеем, что-то делать, а что конкретно – решу чуть позже»
1сегодня, 17:51
28-летний Фишер завершил карьеру. Экс-форвард «Аризоны», «Детройта» и «Коламбуса» провел 523 матча в НХЛ
4сегодня, 17:17
Агент Шабанова: «Рассматривались варианты с «Рейнджерс», «Ютой», «Филадельфией», «Бостоном», «Вегасом». Максим сделал выбор в пользу «Айлендерс»
9сегодня, 16:48
Юрий Новиков: «Куньлунь» в Питере – хорошая идея, китайские туристы любят город. Не понимаю, почему Ротенберг не смог организовать там вторую команду»
5сегодня, 16:37
Макдэвид – 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов – 2-й, Панарин – 5-й, Бобровский – 6-й, Овечкин – 8-й, Малкин – 19-й (The Athletic)
20сегодня, 15:54
Фетисов о переезде «Куньлуня» в Петербург: «Раскрутят китайский бренд и передадут в Пекин. Тимченко строил «СКА-Арену», он же отвечает за эту команду»
21сегодня, 14:55
Прохоркин выложил фото с Овечкиным и Мозговым: «Bad boys»
19сегодня, 14:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Сушинский о возможном переходе Коваленко в ЦСКА: «Как я знаю, Николай в первую очередь будет рассматривать возможность остаться в НХЛ»
125 минут назад
Михайлов о переезде «Куньлуня»: «В Мытищах на них ходили, но очень мало. В Петербурге, возможно, вообще ходить не будут. Не знаю, по каким причинам принято такое решение»
сегодня, 17:40
Максим Рыбин: «В НХЛ драфт работает, а у нас – нет. Для клуба будет обидно, если он растил человека с детства, а тот вдруг потом уехал в другую команду»
сегодня, 17:32
Николай Голдобин: «Жду большего от «Спартака» в новом сезоне. У нас собрались хорошие ребята. Чувствую, что мы можем побороться за чемпионство»
1сегодня, 17:27
Игорь Шестеркин: «Бобровский – работяга, о котором нужно писать книги. Два Кубка Стэнли подряд – фантастика»
1сегодня, 16:57
Джереми Руа об уходе «Витязя» из КХЛ: «Нам ничего не говорили до самого конца. Очень грустно, что клуб перестал существовать, для Подмосковья это большая потеря»
1сегодня, 16:25
Николай Голдобин: «Очень рад, что Жамнов остается в «Спартаке». Он суперчеловек, передает нам свой опыт, подсказывает, с ним очень легко»
1сегодня, 16:13
Рыбин о Кузнецове: «Здесь нет предложений, которые его бы устроили. В НХЛ же у него будет минимальный контракт. Если наладит дисциплину, сможет сыграть на хорошем уровне»
3сегодня, 15:59
Максим Сушинский: «У Орлова еще много времени, чтобы поиграть в НХЛ. С его потенциалом в КХЛ рано. Овечкину 39, но он продолжает тащить команду, что уж про Диму говорить»
2сегодня, 15:35
Агент Зернова об обмене игрока в ЦСКА: «Все получилось спонтанно, но обе стороны в итоге оказались довольны сделкой, а это главное»
1сегодня, 15:24