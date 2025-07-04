«Ак Барс» интересуется вратарем минского «Динамо» Демченко («СЭ»)

«Ак Барс» интересуется голкипером минского «Динамо» Василием Демченко.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

Отмечается, что после отъезда Амира Мифтахова в Северную Америку «Ак Барс» остался без второго вратаря, а первый номер клуба Тимур Билялов перенес операцию и может не восстановиться к началу сезона.

«Динамо» после продления контракта с Демченко подписало Зака Фукале и теперь обладает самой дорогой парой вратарей в Фонбет Чемпионате КХЛ (71 млн рублей за сезон у канадца и 35 – у россиянина), что делает обмен логичным для облегчения платежки минчан.

В сезоне-2024/25 Василий Демченко играл за «Адмирал» и минское «Динамо ». Всего он провел 46 игр в ругелярном чемпионате, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надежности 2,06. В его активе также 5 побед в 10 матчах плей-офф.