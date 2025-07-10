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Второй снайпер минского «Динамо» Пинчук об отъезде в НХЛ: «Одного желания мало, у меня еще действующий контракт. После сезона – посмотрим»

Виталий Пинчук допустил, что через год уедет в НХЛ.

В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ 23-летний нападающий сборной Беларуси стал вторым снайпером минского «Динамо», забросив 25 шайб в 66 матчах.

– Многие ждали вас в НХЛ уже в этом сезоне. Почему не решились?

– У меня еще есть действующий контракт. Будем смотреть по окончании этого сезона, готов буду или еще не готов, какие будут предложения на рынке, варианты. Еще и из этого нужно исходить, одного своего желания мало.

– То есть не исключаете отъезд за океан в следующем сезоне?

– Исключать ничего никогда нельзя, тем более НХЛ – лучшая лига мира, у каждого есть мечта как минимум попробовать себя там, как максимум – закрепиться и чего-то достичь, выиграть Кубок Стэнли, — сказал Пинчук.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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