Кожевников об интересе к НХЛ в России: «Растет поколение, пережевывающее в интернетах суррогат о Джонах Смитах. Нужны фильмы о золоте ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаде-2018»

Александр Кожевников считает, что в России нужно снять кино о победах сборной.

Ранее Кожевников выразил недовольство широким освещением НХЛ в России.

«Вячеслав Фетисов – мой большой друг, кумир нашего хоккея. Но не согласен со Славой, когда он говорит, что нужно срочно снимать фильм о русской пятерке «Детройта».

Послушайте, пусть об этом снимут эпопею в Детройте. А вот России кровь из носу необходимы немного другие фильмы – например, о легендарной пятерке Фетисов – Касатонов – Макаров – Ларионов – Крутов, которая принесла столько счастья болельщикам и на внутренней, и на мировой арене.

Или о нашем последнем золоте – на чемпионате мира в Минске-2014 и Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

У нас растет поколение, которое мало что видело в отечественном хоккее и каждый день пережевывает из интернетов весь этот суррогат о Джонах Смитах. Так давайте расскажем ему о победных традициях отечественной школы хоккея!

О том, как эти Смиты на нашем фоне собирали шайбы. Как в ЦСКА и сборной пятерка Фетисова и Ларионова на одном коньке обыгрывала любого соперника в мире, за исключением, наверное, нашего «Спартака», – сказал смеясь двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Кожевников об освещении НХЛ в России: «Драфт из каждого утюга, рынок обсасывается – Джон Смит туда, Смит Джон обратно. Ребята, мы в какой стране живем? Нам от этой лиги ни тепло, ни холодно»