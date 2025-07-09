Петр Кочетков: «Статистика имеет значение – в НХЛ платят за цифры. В прошлом сезоне я играл нормально, кроме последних 8-10 матчей»

Петр Кочетков высказался о важности личной статистика для игроков в НХЛ.

«Статистика имеет значение – в НХЛ платят за цифры. Но, если честно, я еще до конца не переварил прошедший сезон. Он был нестабильным. В целом я играл нормально, за исключением последних 8-10 матчей.

В последний месяц начал пропускать по три и больше шайбы за игру, и это потянуло мои цифры вниз. Я понимаю, какие внешние факторы на это повлияли, но и сам допустил ошибки. Возьму паузу, чтобы все осмыслить, сделать выводы и двигаться дальше.

Я очень сильно погружаюсь в матч, и иногда это играет против меня. В одной игре или на коротком отрезке это нормально, но на дистанции сезона может привести к выгоранию. Я изменился – сейчас стараюсь играть спокойнее.

В этом сезоне серьезных конфликтов не было. Думаю, прогресс налицо. Я не хочу полностью терять свою эмоциональность, но хочу играть умнее, более уравновешенно – особенно на длинной дистанции», – сказал вратарь «Каролины».