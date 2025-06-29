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Вратарь «Спартака» Фролов после выбора «Каролиной» на драфте: «Кочетков – довольно агрессивный вратарь. Нравится его стиль, он умеет делать шоу»

Вратарь «Спартака» Семен Фролов берет пример с Петра Кочеткова.

 18-летний голкипер был выбран «Каролиной» под общим 41-м номером во 2-м раунде. 

– Почему «Каролина» берет так много русских? Кто там скаут?

– Олег Смирнов, он хорошо работает.

– К вам на сборы в Майами приезжали такие великие вратари, как Роберто Луонго и Евгений Набоков. О чем вы с ними говорили?

– Если честно, то сейчас не помню, общался с ними или нет. На самом деле, там было очень‑очень много скаутов. И тех, кто по всей Европе работают по голкиперам. Мне кажется, мы поговорили вообще со всеми. В день было по десять интервью.

– На английском с ними говорили?

– Я что‑то понимал, отвечал. Не дурак пока вроде бы. Смог что‑то ответить. Да и вопросы были нормальные, правильные.

– Как вам игра Петра Кочеткова?

– Он довольно агрессивный вратарь. Мне нравится его стиль игры. Он умеет делать шоу. Болельщикам это очень нравится. И результат тоже очень хороший, – сказал Фролов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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