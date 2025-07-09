Ковальчук о том, кого из россиян можно сравнить с Овечкиным: «Такой человек еще не родился. В мире нет такого хоккеиста»

Илья Ковальчук не стал сравнивать Александра Овечкина с другими игроками.

В прошлом сезоне капитан «Вашингтона » стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). Сейчас на счету Овечкина 897 голов.

– Кто из российских хоккеистов способен повторить путь Овечкина?

– Думаю, сейчас даже в мире нет такого хоккеиста. Такой человек еще не родился», – сказал бывший нападающий клубов НХЛ , олимпийский чемпион Илья Ковальчук .