Ковальчук о том, кого из россиян можно сравнить с Овечкиным: «Такой человек еще не родился. В мире нет такого хоккеиста»
Илья Ковальчук не стал сравнивать Александра Овечкина с другими игроками.
В прошлом сезоне капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). Сейчас на счету Овечкина 897 голов.
– Кто из российских хоккеистов способен повторить путь Овечкина?
– Думаю, сейчас даже в мире нет такого хоккеиста. Такой человек еще не родился», – сказал бывший нападающий клубов НХЛ, олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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