Соркин о возвращении Никитина в ЦСКА: «Хорошо его встретим. Когда узнал об этом, ничего особенного не испытал. Я знаю его требования, мне будет проще»

Максим Соркин высказался о возвращении Игоря Никитина в ЦСКА.

Тренер, в минувшем сезоне выигравший Кубок Гагарина с «Локомотивом », возглавил московский клуб после 4-летнего перерыва.

«Хорошо его встретим. Я знаю требования Игоря Валерьевича, поэтому мне будет проще к ним привыкнуть.

Когда узнал о его возвращении, ничего особенного не испытал. Все было точно так же, как и всегда, когда узнаешь о назначении нового тренера», – сказал форвард ЦСКА .