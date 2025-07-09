Соркин о возвращении Никитина в ЦСКА: «Хорошо его встретим. Когда узнал об этом, ничего особенного не испытал. Я знаю его требования, мне будет проще»
Максим Соркин высказался о возвращении Игоря Никитина в ЦСКА.
Тренер, в минувшем сезоне выигравший Кубок Гагарина с «Локомотивом», возглавил московский клуб после 4-летнего перерыва.
«Хорошо его встретим. Я знаю требования Игоря Валерьевича, поэтому мне будет проще к ним привыкнуть.
Когда узнал о его возвращении, ничего особенного не испытал. Все было точно так же, как и всегда, когда узнаешь о назначении нового тренера», – сказал форвард ЦСКА.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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