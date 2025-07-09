Майоров о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «У сборной такой запас прочности, что даже после отстранения мы первые, и никто не может нас обогнать»

Борис Майоров высказался о лидерстве сборной России в рейтинге ИИХФ.

Сборная России, несмотря на отстранение, возглавила рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025.

«Порой все эти рейтинги необъективны. Не всегда понятно, по каким критериям и соображениям они составляются. Поэтому зачастую и вызывают удивление. Особенно это касается определения лучших игроков, звеньев и так далее.

Что касается рейтинга сборных, не знаю, как ИИХФ его составляет. Очевидно, что у России был такой запас прочности за последние десятилетия, что даже после отстранения мы остались первыми, и до сих пор нас никто не может обогнать.

А как обогнать, если на последнем ЧМ в финале была Швейцария , которая вряд ли повторит этот успех на следующем турнире. Так что ряды наши крепки, и мы все еще первые», – сказал Майоров .

Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!