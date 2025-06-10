  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыбин о Ларионове в СКА: «Соберет команду под себя. Сначала подпишет контракт с сыном, затем будет искать других хоккеистов. У Захаркина вряд ли будет право голоса»
7

Рыбин о Ларионове в СКА: «Соберет команду под себя. Сначала подпишет контракт с сыном, затем будет искать других хоккеистов. У Захаркина вряд ли будет право голоса»

Максим Рыбин считает, что Игорь Ларионов сам займется селекцией в СКА.

Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера петербургского клуба. Игорь Захаркин был назначен советником генерального директора СКА. 

«Для меня это не совсем понятно. Думаю, Ларионов сам под себя соберет команду. Сначала он подпишет контракт с сыном, а затем будет искать других хоккеистов. Вряд ли у Захаркина будет какое-то серьезное право голоса.

Не думаю, что он сможет влиять на процесс. К тому же, за восемь лет, что Захаркина не было в КХЛ, у нас сменилось поклонение игроков. Не уверен, что он, живя в Европе, отслеживал этот процесс», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Ларионов-младший
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoСКА
logoМаксим Рыбин
logoИгорь Захаркин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Василий Каменев о Захаркине в СКА: «Если ты советник гендиректора, что будешь советовать – куда деньги тратить? Понимаю, если бы он был советником Ларионова»
49 июня, 16:55
Крикунов о СКА: «Если у Ларионова не пойдет, то Захаркин не упустит этого. Не знаю, чем он может помочь им»
89 июня, 14:42
Быков о Захаркине в СКА: «Нуждаются в компетенции Игоря, если пригласили. Поддерживаю решение моего друга и рад за него»
89 июня, 09:23
Главные новости
ЦСКА выменял Бучельникова у «Витязя» на компенсацию. У 21-летнего форварда 54 очка в 65 матчах
4 минуты назад
СКА подпишет контракт с Локтионовым на 2 года («СЭ»)
315 минут назад
Агент Радулова об уходе Никитина из «Локомотива»: «Как это может сказаться? Александр – один из лучших, где бы ни играл. Мастерства у него не убавится»
137 минут назад
Гусев продлит контракт с «Динамо» на 2 года («СЭ»)
248 минут назад
«Авангард» подписал контракт с Пономаревым на 3 года
7сегодня, 14:46
«Витязь» обменяет Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию («Чемпионат»)
8сегодня, 14:39
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал тонкий пас Трампу в плане налаживания отношений. Наш президент очень грамотно и своевременно раскрыл эту тему»
12сегодня, 14:30
Бабаев об интересе к Кузнецову: «Есть несколько клубов с Запада и Востока, пока все в формате переговоров. Если появится вариант с НХЛ, будем рассматривать»
4сегодня, 14:20
Михайлов о включении Суперсерии-1972 в учебник 11-го класса: «Тогда были хорошие взаимоотношения, бескомпромиссная, честная игра. Эта встреча достойна такой памяти»
7сегодня, 13:41
Щитов о ВХЛ: «Даже приход Ротенберга не повысит интерес. Им тяжело конкурировать с КХЛ. Там зрелищность совсем не та, другое мастерство»
1сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о том, что «Локомотив» может возглавить иностранец: «У клуба есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое»
8сегодня, 14:02
Агент Коршкова о том, где форвард продолжит карьеру: «Секрет. Могу только сказать, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по соглашению сторон»
1сегодня, 13:50
Тренер вратарей «Краснодара» о советах Василевского Агкацеву: «Ключевой стала фраза: «Пропущенную шайбу уже не поймаешь. Можешь поймать только следующую». Стас понял, как улучшить игру»
5сегодня, 12:37
Плющев о Никитине: «В Ярославле он был значимым человеком, а сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. В «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, думаю»
3сегодня, 11:01
«Салават» выменял Максима Кузнецова у «Рязани» на денежную компенсацию
11сегодня, 10:35
Никита Сошников: «Сибирь» не аутсайдер. Вы видели же, какие ребята туда едут с российским паспортом? Многие понимают, что это хороший город, классные болельщики»
сегодня, 09:57
Владислав Третьяк: «Бобровский живет воротами! Это отличает его от других вратарей. Он 2 года подряд держит марку одного из лучших голкиперов НХЛ»
2сегодня, 09:24
Сергачев о сезоне: «Итоги для «Юты» неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже, мог лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили»
1сегодня, 08:58
«Сибирь» подписала контракт с Неколенко на год
4сегодня, 08:44
Форвард минского «Динамо» Бориков: «Сезон был прорывным и для белорусского хоккея, и для меня лично. Прошли 1-й раунд плей-офф, со сборной хорошо выступили»
сегодня, 06:58