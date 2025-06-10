Рыбин о Ларионове в СКА: «Соберет команду под себя. Сначала подпишет контракт с сыном, затем будет искать других хоккеистов. У Захаркина вряд ли будет право голоса»

Максим Рыбин считает, что Игорь Ларионов сам займется селекцией в СКА.

Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера петербургского клуба. Игорь Захаркин был назначен советником генерального директора СКА.

«Для меня это не совсем понятно. Думаю, Ларионов сам под себя соберет команду. Сначала он подпишет контракт с сыном, а затем будет искать других хоккеистов. Вряд ли у Захаркина будет какое-то серьезное право голоса.

Не думаю, что он сможет влиять на процесс. К тому же, за восемь лет, что Захаркина не было в КХЛ , у нас сменилось поклонение игроков. Не уверен, что он, живя в Европе, отслеживал этот процесс», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.