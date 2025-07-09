  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гущин об НХЛ: «Хочется, конечно. Мой агент разговаривает с руководством «Сан-Хосе», у меня личного разговора не было»
0

Гущин об НХЛ: «Хочется, конечно. Мой агент разговаривает с руководством «Сан-Хосе», у меня личного разговора не было»

Даниил Гущин заявил, что хочет остаться в НХЛ.

Форвард системы «Сан-Хосе» провел третий подряд сезон в АХЛ. У него 12 игр за «Шаркс» и 1 ассист, а также 52 (29+23) балла в 60 матчах за фарм-клуб с учетом плей-офф.

Сейчас 23-летний нападающий является ограниченно свободным агентом. Спортивные права на него в Фонбет чемпионате КХЛ принадлежат «Автомобилисту».

«Сезон в принципе стабильный, могу так сказать. Третий год набираю практически одинаковое количество очков, поэтому нормально.

Конечно, хочется в НХЛ, кому не хочется? Может, сейчас поговорим.

В основном мой агент больше разговаривает с руководством, а у меня личного разговора не было», – сказал Даниил Гущин.

Гущин стал лучшим по голам в регулярке АХЛ среди россиян – 28. Мирошниченко с 23 шайбами – 2-й, Денисенко с 17 – 5-й, Гребенкин с 12 – 9-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoСан-Хосе
logoСан-Хосе Барракуда
logoАХЛ
logoНХЛ
logoДаниил Гущин
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов – 9-й в рейтинге свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ. Рословик лидирует, Самсонов – 8-й, Георгиев – 13-й, Костин – 16-й (Daily Faceoff)
137 июля, 04:55
Неделькович об обмене в «Сан-Хосе»: «Я немного удивлен, но и воодушевлен. Отличная возможность провести больше матчей, впервые буду играть на Западе»
6 июля, 13:55
«Сан-Хосе» достиг пола зарплат, подписав Орлова и забрав Ледди. Сейчас в НХЛ до него не достает лишь «Анахайм», клуб еще не продлил Достала и Мактавиша
44 июля, 06:00
Главные новости
Кудрявцев о болельщиках в Абботсфорде: «Придут, выпьют пиво, скажут, что мы неудачники и играть не умеем, и уйдут – всем все нравится. В плей-офф были аншлаги»
25 минут назад
Шестеркин о реакции на рекорд Овечкина в США: «Все на ушах стояли – как и в России. Люди, хоть немного соприкасавшиеся с хоккеем, знали об этом. Дай бог, чтобы Саша добрался до тысячи»
143 минуты назад
Борис Ротенберг о том, что его сын Роман не стал хоккеистом: «Я отправил его на учебу. Для меня в первую очередь важно, чтобы люди были гармонично развиты. Он в Англии создавал команду»
3357 минут назад
«Динамо» отдало Артема Кудашова в аренду «Нефтехимику». Сын главного тренера бело-голубых провел 49 матчей за команду в прошлом сезоне
10сегодня, 05:10
Рябыкин о «Куньлуне» в Санкт-Петербурге: «Суперспортивный город, посмотрим. Плохо то, что Подмосковье потеряло все клубы КХЛ, в богатейшем регионе – тишина. Логично ли это?»
6сегодня, 04:58
«Эдмонтон» выменял Айзека Ховарда у «Тампы» и подписал с ним контракт новичка. Форвард стал игроком года в NCAA с 52 очками в 37 играх
20сегодня, 03:10
СКА задолжал около 400 млн рублей «СКА-Арене». Клуб вернулся в Ледовый дворец («СЭ»)
58сегодня, 02:55
Дмитрий Рябыкин: «Хартли оказал серьезное влияние на развитие нашей тренерской школы. Легионеры такого уровня работают на КХЛ и на весь наш хоккей»
1сегодня, 01:50
Сергей Толчинский: «Металлург» подходит мне как никакая другая команда в КХЛ. СКА меняется, новое руководство, тренер – так сложилось»
4сегодня, 01:35
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна перешел в NCAA и будет играть за университет Пенсильвании
5сегодня, 01:20
Ко всем новостям
Последние новости
Дарьин о том, для чего был нужен «Витязь»: «Одно слово: андердоги. Хотелось выигрывать только ради того, чтобы доказать тем, кто в нас не верит. В Ярославле обыгрываем «Локомотив» – просто кайф!»
26 минут назад
Никита Щитов: «КХЛ сделала максимально хороший календарь. Здорово, что не так много игр будет в день, а то иногда не знаешь, что смотреть»
сегодня, 06:27
Соркин о возвращении Никитина в ЦСКА: «Хорошо его встретим. Когда узнал об этом, ничего особенного не испытал. Я знаю его требования, мне будет проще»
сегодня, 06:17
Просветов о сезоне в ЦСКА: «Было привилегией играть за самый великий клуб Европы. Не скажу, что прям не получилось. Я подписал односторонний контракт в НХЛ»
сегодня, 05:55
Крикунов о Кузнецове: «Не думаю, что у него получится хорошо заиграть в НХЛ. Реакция и скорость принятия решений уже не те»
3сегодня, 05:40
Пономарев о «Каролине» и россиянах на драфтах: «Клуб больше видит потенциал в них. Система не самая простая, нужно преодолевать себя. Суровые сборы в России будут преимуществом»
сегодня, 05:25
Исхаков хочет вернуться в Северную Америку: «Считаю, что могу играть в НХЛ. Это моя мечта с самого детства! Буду доказывать, что достоин»
3сегодня, 04:44
Дарьин о закрытии «Витязя»: «До последнего была надежда, шла информация про Ротенберга и других спонсоров. Руководство нам до сих пор ничего не объявило – не совсем красиво»
1сегодня, 04:32
Черкас о Мерфи в СКА: «Сильный и хороший защитник – это 100%. Сравнивать его с Деанджело не имеет смысла, у Тони проблема была в характере»
2сегодня, 04:20
«Питтсбург» подписал контракт новичка с 11-м номером драфта Кинделом. Форвард набрал 114 очков в 76 играх в сезоне WHL с учетом плей-офф
сегодня, 03:55