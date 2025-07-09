Гущин об НХЛ: «Хочется, конечно. Мой агент разговаривает с руководством «Сан-Хосе», у меня личного разговора не было»

Даниил Гущин заявил, что хочет остаться в НХЛ.

Форвард системы «Сан-Хосе » провел третий подряд сезон в АХЛ. У него 12 игр за «Шаркс» и 1 ассист, а также 52 (29+23) балла в 60 матчах за фарм-клуб с учетом плей-офф.

Сейчас 23-летний нападающий является ограниченно свободным агентом. Спортивные права на него в Фонбет чемпионате КХЛ принадлежат «Автомобилисту ».

«Сезон в принципе стабильный, могу так сказать. Третий год набираю практически одинаковое количество очков, поэтому нормально.

Конечно, хочется в НХЛ, кому не хочется? Может, сейчас поговорим.

В основном мой агент больше разговаривает с руководством, а у меня личного разговора не было», – сказал Даниил Гущин .

Гущин стал лучшим по голам в регулярке АХЛ среди россиян – 28. Мирошниченко с 23 шайбами – 2-й, Денисенко с 17 – 5-й, Гребенкин с 12 – 9-й