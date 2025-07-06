Неделькович об обмене в «Сан-Хосе»: «Я немного удивлен, но и воодушевлен. Отличная возможность провести больше матчей, впервые буду играть на Западе»

Алекс Неделькович рассказал об удивлении из-за обмена в «Сан-Хосе».

«Питтсбург» ранее обменял голкипера в «Шаркс» выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2028.

«Думаю, я был немного удивлен. Безусловно, 1 июля – загруженный день для всей НХЛ . Многие ребята подписали контракты, но я не ожидал обмена.

Поэтому я немного удивлен. Каждый раз, когда тебя обменивают, присутствует доля удивления.

Но в то же время я воодушевлен. Отличная возможность провести больше матчей, поработать с новыми парнями и, надеюсь, обрести новых друзей.

Впервые я буду играть в Западной конференции. Я немного удивлен [из-за обмена], но воодушевлен», – сказал Алекс Неделькович .

В прошлом сезоне Алекс Неделькович провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 15 побед, пропуская в среднем 3,12 шайбы и отражая 89,4% бросков. Также в его активе один шатаут.