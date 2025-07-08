«Ванкувер» продлил контракт с Толопило на 2 года. У белорусского вратаря 36 матчей в АХЛ с 90,2% отбитых бросков

«Ванкувер» продлил договор с вратарем Никитой Толопило на два сезона.

По данным PuckPedia, 25-летний вратарь по двухстороннему соглашению будет зарабатывать 775 тысяч долларов в год в НХЛ , 230 тысяч – в АХЛ в первом сезоне и 380 тысяч – во втором.

В прошлом сезоне Толопило провел 36 матчей в АХЛ за фарм «Ванкувера », отражая в среднем 90,2% бросков.

Кроме того, голкипер дебютировал в НХЛ, на его счету 87,5% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,15 в 2 матчах за «Кэнакс».

Толопило был подписан «Ванкувером» в качестве незадрафтованного свободного агента 31 марта 2023 года.