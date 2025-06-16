Зайцев может перейти в «Трактор» или один из московских клубов. У защитника контракт со СКА до 2028 года
Никита Зайцев может перейти из СКА в «Трактор».
Действующее соглашение 33-летнего защитника и петербургского клуба рассчитано до 2028 года.
По информации Михаила Зислиса, хоккеист входит в сферу интересов «Трактора».
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин добавил, что заинтересованность в игроке также проявляет один из московских клубов.
Прошедший сезон стал для Никиты Зайцева первым после возвращения из НХЛ.
Он набрал 10 (1+9) очков при полезности «минус 8» в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету две передачи в четырех играх при полезности «0».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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