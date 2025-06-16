Зайцев может перейти в «Трактор» или один из московских клубов. У защитника контракт со СКА до 2028 года

Никита Зайцев может перейти из СКА в «Трактор».

Действующее соглашение 33-летнего защитника и петербургского клуба рассчитано до 2028 года.

По информации Михаила Зислиса, хоккеист входит в сферу интересов «Трактора ».

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин добавил , что заинтересованность в игроке также проявляет один из московских клубов.

Прошедший сезон стал для Никиты Зайцева первым после возвращения из НХЛ.

Он набрал 10 (1+9) очков при полезности «минус 8» в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф Кубка Гагарина на его счету две передачи в четырех играх при полезности «0».