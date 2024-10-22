«Северсталь» поместила Дыбленко в список отказов (Metaratings)

«Северсталь» поместила защитника Ярослава Дыбленко в список отказов.

Об этом сообщает Metaratings.

Напомним, 17 октября сообщалось , что игрок сам запросил обмен из «Северстали ».

Ранее появилась информация о том, что игрой хоккеиста недоволен главный тренер клуба Андрей Козырев.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Ярослав Дыбленко провел 10 игр, не набрав очков при полезности «минус 1».