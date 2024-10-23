Директор «Северстали» о слухах про уход Душака и Дыбленко: «Это надо у СМИ спрашивать – откуда у них такая информация»

Директор «Северстали» отреагировал на слухи о возможном уходе Душака и Дыбленко.

– В СМИ появилась информация, что «Северсталь» планирует расстаться с Джозефом Душаком и Ярославом Дыбленко. Не могли бы вы прокомментировать эту информацию?

– Это надо у СМИ и спрашивать – откуда у них такая информация, – сказал директор «Северстали » Николай Канаков .