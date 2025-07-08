«Авангард» подписал контракт с Ибрагимовым на год. Защитника получили при обмене Башкирова в «Ладу»
«Авангард» подписал контракт с Марселем Ибрагимовым.
Соглашение с 27-летним защитником рассчитано на год.
Ибрагимов перешел в омский клуб из «Лады» в начале июня. Его вместе с Матвеем Кривоножкиным обменяли на Илью Рейнгардта и Данила Башкирова.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Трактор» и «Ладу». В его активе 60 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и 6 (1+5) очков при полезности «минус 8».
«До «Авангарда» свою карьеру провел в командах: «Виктория Роялс», ЦСКА, «Красная Армия», «Звезда», «Трактор», «Лада». В КХЛ сыграл 134 матча, заблокировал 103 броска и сделал 14 передач.
Добро пожаловать к «ястребам»!» – сказано в сообщении пресс-службы «Авангарда».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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