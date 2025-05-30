Ливо и Мерфи будут дисквалифицированы на 2 матча за пропуск церемонии закрытия сезона КХЛ («СЭ»)

Джоша Ливо и Тревора Мерфи накажут за пропуск церемонии закрытия сезона КХЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», оба хоккеиста получат дисквалификацию на два матча. Игроков также оштрафуют.

Нападающий «Салавата Юлаева » был признан самым ценным хоккеистом в регулярном чемпионате в прошедшем сезоне КХЛ .

Тревор Мерфи выступал за «Сибирь» в прошлом сезоне и стал самым результативным защитником регулярки, набрав 58 (13+45) очков в 64 матчах. Сообщалось, что защитник перейдет в СКА .