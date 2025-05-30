Ливо и Мерфи будут дисквалифицированы на 2 матча за пропуск церемонии закрытия сезона КХЛ («СЭ»)
Джоша Ливо и Тревора Мерфи накажут за пропуск церемонии закрытия сезона КХЛ.
По информации «Спорт-Экспресса», оба хоккеиста получат дисквалификацию на два матча. Игроков также оштрафуют.
Нападающий «Салавата Юлаева» был признан самым ценным хоккеистом в регулярном чемпионате в прошедшем сезоне КХЛ.
Тревор Мерфи выступал за «Сибирь» в прошлом сезоне и стал самым результативным защитником регулярки, набрав 58 (13+45) очков в 64 матчах. Сообщалось, что защитник перейдет в СКА.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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