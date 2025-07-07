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«Филадельфия» продлила контракт с Йорком на 5 лет, кэпхит – 5,15 млн долларов. У 24-летнего защитника 17 очков в 66 матчах

«Филадельфия» продлила договор с Кэмероном Йорком на 5 лет.

24-летний защитник был ограниченно свободным агентом. Он получал 1,6 млн долларов в год по предыдущему контракту.

В прошлом сезоне Йорк набрал 17 (4+13) очков за 66 матчей при полезности «минус 8» и среднем игровом времени 20:46.

В активе американца также 126 заблокированных бросков (третье место в команде), 60 силовых приемов и 26 штрафных минут.

Сообщалось, что у игрока был конфликт с предыдущим главным тренером Джоном Тортореллой.

После ошибки Йорка в матче с «Торонто» специалист сказал: «Переподпишешься в «Филадельфии» – я тебя похороню». Защитник ответил: «Я здесь пробуду дольше, чем ты».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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