Кожевников об освещении НХЛ: «Российские журналисты там – люди второго сорта, их не аккредитуют. Зачем подставляете вторую щеку, днем и ночью обсуждая НХЛ? Это мазохизм?»

Александр Кожевников прокомментировал освещение НХЛ в российских СМИ.

Ранее Кожевников высказал недовольство пристальным вниманием российской прессы к драфту НХЛ и открытию рынка свободных агентов.

– Может, такой высокий интерес к НХЛ связан с тем, что новости из-за океана дают рейтинг?

– Сомневаюсь. Просто наш интернет как привык превозносить НХЛ и свысока смотреть на КХЛ – так по инерции и продолжается.

Если пресса не уважает наших болельщиков, то пусть уважает хотя бы себя. Прочитал, что российских журналистов до сих пор не аккредитуют в НХЛ, фактически там они считаются людьми второго сорта.

Так зачем вы подставляете вторую щеку и так любите НХЛ, не спите, обсуждаете ее и днем, и ночью? Это что, мазохизм? – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Кожевников об интересе к НХЛ в России: «Растет поколение, пережевывающее в интернетах суррогат о Джонах Смитах. Нужны фильмы о золоте ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаде-2018»