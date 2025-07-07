Фридман о новом контракте Байрэма: «Без обращения в арбитраж был риск оффер-шита. «Баффало» не заинтересован в драфт-пиках»

Эллиотт Фридман объяснил ситуацию с контрактом Боуэна Байрэма.

Ранее стало известно, что «Баффало» обратился в арбитраж, который должен будет присудить 24-летнему защитнику новый контракт. Байрэм сможет самостоятельно выбрать его продолжительность (1 или 2 года), а суд назначит игроку зарплату.

Слушания будут проходить с 20 июля до 4 августа, стороны может продолжать переговоры до вынесения вердикта.

«Обращаясь в арбитраж, клуб рискует, что игрок выберет контракт на 2 года и станет неограниченно свободным агентом в 2027-м.

Не обращаясь в арбитраж, вы рискуете столкнуться с другими проблемами: хоккеисту могут сделать оффер-шит. Это угроза, вне зависимости от того, верите ли вы, что это действительно произойдет».

«Баффало » четко дал понять, что не заинтересован в проспектах или драфт-пиках. Они хотят кого-то, кто может помочь им в следующем году. В сделке с Петеркой они чувствуют, что получили это», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Баффало» обратился в арбитраж по поводу контракта Байрэма, «Юта» – Макбэйна. Игрокам нельзя будет сделать оффер-шит