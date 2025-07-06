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  • Гребенкин о Мэттьюсе и Марнере: «Первые две-три недели был шокирован, что у них такой уровень, подготовка, тренировки. Один раз вышел с ними в большинстве – мы пропустили»
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Гребенкин о Мэттьюсе и Марнере: «Первые две-три недели был шокирован, что у них такой уровень, подготовка, тренировки. Один раз вышел с ними в большинстве – мы пропустили»

Никита Гребенкин высказался об опыте игры с Остоном Мэттьюсом и Митчом Марнером.

– Каково играть с такими людьми, как Марнер и Мэттьюс?

– Первые две-три недели я был шокирован, что у них такой уровень, подготовка, тренировки. Там все очень сильные и выносливые.

Через некоторое время привык и кайфовал. Один раз выходил с ними в большинстве, но мы тогда пропустили (смеется).

Мы играли с «Флоридой». Я вышел с Марнером, Нюландером, Райлли и Таваресом. Выиграли вбрасывание и пропустили гол – это было не очень весело.

Рад, что поиграл с ними в одной команде, и понимаю, какой у них уровень подготовки, как они работают. Это хороший опыт для меня.

– Мэттьюс делился секретом своего броска?

– Он постоянно отрабатывает этот элемент перед тренировкой и после. Это не дар, а постоянная работа над собой, – сказал нападающий Никита Гребенкин, который был обменян в «Филадельфию» из «Торонто» по ходу прошлого сезона.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНикита Гребенкин
logoСпорт-Экспресс
logoОстон Мэттьюс
logoФиладельфия
logoМитч Марнер
logoНХЛ
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