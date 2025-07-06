«Сиэтл» продлил Картье на 2 года с кэпхитом 1,25 млн долларов. У форварда 13 очков и 175 хитов в 63 играх в НХЛ в прошлом сезоне
«Сиэтл» продлил Тая Картье на 2 года с кэпхитом 1,25 млн долларов.
24-летний форвард продолжит выступать за «Кракен».
В прошлом сезоне он провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (6+7) очков при полезности «минус 14», 43 минутах штрафа и среднем времени на льду 09:40.
В его активе 175 силовых приемов – 2-е место в команде.
Всего в регулярках НХЛ Картье провел 140 матчей и набрал 33 (17+16) очка при 80 минутах штрафа. В плей-офф (где и дебютировал в лиге в 2023 году) – 10 игр и 5 (3+2) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Сиэтла»
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