«Сиэтл» продлил Картье на 2 года с кэпхитом 1,25 млн долларов. У форварда 13 очков и 175 хитов в 63 играх в НХЛ в прошлом сезоне

«Сиэтл» продлил Тая Картье на 2 года с кэпхитом 1,25 млн долларов.

24-летний форвард продолжит выступать за «Кракен».

В прошлом сезоне он провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (6+7) очков при полезности «минус 14», 43 минутах штрафа и среднем времени на льду 09:40.

В его активе 175 силовых приемов – 2-е место в команде.

Всего в регулярках НХЛ Картье провел 140 матчей и набрал 33 (17+16) очка при 80 минутах штрафа. В плей-офф (где и дебютировал в лиге в 2023 году) – 10 игр и 5 (3+2) баллов.