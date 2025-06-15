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Батраков признан игроком сезона в «Локомотиве». Алексей получил 79% голосов, Пиняев – 12%

Алексей Батраков признан лучшим игроком сезона в «Локомотиве».

Полузащитник победил в голосовании, организованном клубом. 20-летний футболист получил 79% голосов. Сергей Пиняев стал вторым (12%).

В Мир РПЛ в сезоне-2024/25 Батраков забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Он стал третьим в списке бомбардиров лиги и одним из шести лучших ассистентов.

Подробно со статистикой Алексея можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
logoАлексей Батраков
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