Гавриков о том, чему научился у Копитара и Даути: «Многим вещам. Анже – пример хладнокровия и высокого мастерства. Про Дрю можно то же самое сказать, но он более эмоциональный, веселый»

Владислав Гавриков поделился мнением об Анже Копитаре и Дрю Даути.

Россиянин играл за «Кингс» с 2023 по 2025 год. 2 июля «Рейнджерс» объявили о подписании 7-летнего контракта с Гавриковым.

– В «Лос-Анджелесе» вы поиграли с легендами – Дрю Даути и Анже Копитаром. Чему научились у них?

– Многим вещам. Если конкретно про Анже говорить, то это пример хладнокровия и высокого хоккейного мастерства, которые он сочетает в себе. Он прекрасный хоккеист, прекрасный человек. Анже определенно член Зала славы и легенда клуба.

Про Дрю Даути можно то же самое сказать, хотя он немножко иная личность. Дрю более эмоциональный, отпускает постоянно шутки, веселый. Но при этом также в себе заключает высокое игровое мастерство. Невероятный защитник. Было очень приятно с ними провести время, посидеть, пообщаться, – сказал защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков .