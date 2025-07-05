Яковлев о цели: «Выигрывать и становиться лучше с Магнитогорском. Когда побеждаешь один раз, это становится наркотиком. Просто быть в команде – не про меня»
Егор Яковлев рассказал о личных целях на сезон-2025/26.
«Всегда хочется выигрывать. Когда побеждаешь один раз, это становится наркотиком, дальше хочется побеждать каждый сезон. Победу можно сравнить с рождением ребенка. Так что личная цель – выигрывать и становиться лучше с Магнитогорском.
Потому что, выиграв очередной Кубок Гагарина, можно войти в историю. Всегда есть мотивация, амбиции. Просто быть и находиться в команде – это не про меня», – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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