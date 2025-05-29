Гребенкин про слухи о возвращении в «Металлург» из «Филадельфии»: «Это неправда»
Никита Гребенкин опроверг информацию о возвращении в «Металлург».
По ходу сезона-2024/25 «Торонто» обменял Гребенкина в «Филадельфию». Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Это неправда, что я возвращаюсь в «Магнитку», – сказал нападающий системы «Филадельфии» Никита Гребенкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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