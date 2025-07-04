Куликов о конфликте с Подколзиным в финале Кубка Стэнли: «Я сказал, что он лучший в своей команде, и мне нравится его игра. Не помню, что он ответил»

Дмитрий Куликов оценил конфликт с Василием Подколзиным в финале Кубка Стэнли.

В шестом матче решающей серии «Флорида » оказалась сильнее «Эдмонтона » со счетом 5:1 (4-2).

– Главный тренер Пол Морис перед шестым матчем сказал примерно то же, что перед седьмым в прошлом году?

– Он нас к шестой игре начал готовить еще после второй. Он сразу сказал, что в какой-то момент будет матч, который все решит – пятая, шестая или седьмая. И надо быть готовыми заранее.

А речь его была… пусть все останется в раздевалке. Если он захочет, то, может, когда-то кому-то расскажет.

– В шестом матче у вас была словесная перепалка с Василием Подколзиным. Что друг другу сказали?

– Я ему сказал, что он вообще лучший в своей команде, и мне нравится, как он играет. А что он ответил, я не помню, – сказал защитник «Флориды» Дмитрий Куликов .