Куликов о чемпионском параде «Флориды»: «В прошлом году всем в команде раздали флаги, кроме нас с Бобровским. В этом мы два флага России взяли с собой»

Дмитрий Куликов высказался о решении взять флаг России на парад «Флориды».

22 июня Куликов и Сергей Бобровский приняли участие в чемпионском параде «Флориды», обернувшись в российские флаги.

– В этом году на параде было значительно больше болельщиков, чем в прошлом. В чем видите причину?

– В прошлом году, несмотря на не лучшую погоду, казалось, что народу просто тьма. А в этом мне сказали, что людей было в два раза больше.

Не знаю, куда они там поместились, если даже в прошлом году казалось, что все пространство было забито. Наверное, погода сыграла роль. Но и хочется думать, что у команды стало больше фанатов, чем и объясняется такое число людей на параде.

– Вы несли Кубок Стэнли мимо болельщиков, давали его потрогать…

– Вообще круто, когда столько людей – и все с ума сходят, чтобы просто посмотреть на Кубок Стэнли , увидеть игроков. Они же ради этого и пришли – пусть получат эмоции.

– Как пришла мысль выйти на парад с флагом России?

– В прошлом году всем в команде раздали флаги, кроме нас с Серегой. Но в этом году мы два флага взяли с собой. И он мне, кстати, один дал, потому что у меня был только маленький. В итоге оба были с флагами, – заявил защитник «Флориды» Дмитрий Куликов .