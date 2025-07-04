Ковальчук о желании стать менеджером: «Посмотрим. 100% буду рядом с хоккеем, что-то делать, а что конкретно – решу чуть позже»
Илья Ковальчук высказался о своем будущем после завершения карьеры.
«Есть ли у меня желание стать менеджером? Подумаю, посмотрим.
100% буду рядом с хоккеем, что-то делать, а что конкретно – решу чуть позже», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
Отметим, что Ковальчук официально еще не объявлял о завершении игровой карьеры.
Ковальчук о карьере: «Меня точно не увидят в профессиональном хоккее. Если в голову шибанет, сделаю официальное заявление»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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